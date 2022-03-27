The Hoosier Daily: March 27th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
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Headlines
Baseball to Play Sunday Doubleheader with Evansville - IU Athletics
Indiana Falls In Sweet Sixteen To UConn - IU Athletics
Indiana Men’s Tennis Falls to Purdue - IU Athletics
Hoosiers Win Pair of Games Over SJSU, Salem - IU Athletics
IUTF Earns Two First Place Finishes On Last Day of Raleigh Relays - IU Athletics
Burns Blazes to NCAA Butterfly Title, Indiana Finishes Fifth - IU Athletics
Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
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