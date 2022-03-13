 The Hoosier Daily: March 13th
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The Hoosier Daily: March 13th

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

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Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


(IU Athletics)
(IU Athletics)

Seen on The Hoosier

Recruit Watching (Saturday): Regional Championship

Trayce Jackson-Davis puts on a show at Big Ten Tournament

Iowa loss aside, Indiana should feel confident heading into NCAA Tournament

Byrne: That was a crushing loss, but it was a tournament run for the ages

Postgame Q&A: Mike Woodson, players discuss loss to Iowa

Postgame Wrap-up: Keegan and Kyler recap loss to Iowa

Three-point line dooms Hoosiers in loss to Iowa

Everything Iowa said after 80-77 win over Indiana

Hoosiers fall to Iowa in Big Ten Semis on last second three

Live Game Thread: Indiana vs Iowa - Big Ten Tournament Semifinals

Know Your Opponent: Iowa

IU AD Scott Dolson: 'We are going in the right direction as a program'

Tweets of the Day

Headlines

Postgame Quotes: Indiana vs. #24/23 Iowa - IU Athletics

Postgame Notes: Indiana vs. #24/23 Iowa - IU Athletics

Hoosiers Fall to Hawkeyes, 80-77 - IU Athletics

No. 15 IU Falls to No. 3 USC - IU Athletics

Hoosiers Close the Book On Indoor Season - IU Athletics


Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .

FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star

You can now watch the show on YouTube

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