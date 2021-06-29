The Hoosier Daily: June 29th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ibGVzc2VkIHRvIGhhdmUgZWFybmVkIGFuIG9mZmVyIGZyb20gSW5k
aWFuYSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFNQkI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEluZGlhbmFNQkI8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9nb2hvb3NpZXJzP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jZ29ob29zaWVyczwvYT4g
8J+SgvCfj77igI3imYDvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzZwblFq
NEhhZ2IiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS82cG5RajRIYWdiPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEJyaWNlIFNlbnNhYmF1Z2ggKEBicmljZXBzZW5zYSkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icmljZXBzZW5zYS9zdGF0dXMvMTQwOTY0
OTkwNTY5ODcwOTUwNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI4LCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFuayB5b3UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K
bUZpcmVVcF8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEptRmlyZVVwXzwvYT4g
YW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hUZWUzND9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hUZWUzNDwvYT4gZm9yIGFuIGFt
YXppbmcgdW5vZmZpY2lhbCB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0luZGlhbmFGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
SW5kaWFuYUZvb3RiYWxsPC9hPiBsYXN0IHdlZWshIEl0IHdhcyB0cnVseSBh
biBhbWF6aW5nLCBtZW1vcmFibGUgZXhwZXJpZW5jZS4gSSBjYW7igJl0IHdh
aXQgdG8gc2VlIHdoYXQgdGhlIGZ1dHVyZSBob2xkcyEhIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9MRU8/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNMRU88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0hvb3NpZXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29Ib29zaWVyczwvYT4g8J+UtOKaqu+4
jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hpdHRlckZvb3RiYWxs
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIaXR0ZXJGb290YmFsbDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DTmVuZGljazI1P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDTmVuZGljazI1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NocmlzX1NhaWxlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQ2hyaXNfU2FpbGVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVTh6
MmxOUUxNcSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1U4ejJsTlFMTXE8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgRW56byBEaW9tZWRlIChARW56b0Rpb21lZGUpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRW56b0Rpb21lZGUvc3RhdHVzLzE0MDk1ODc2
ODkxNTA1NzQ1OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyOCwgMjAy
MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeGNpdGVkIHRvIHBhcnRuZXIgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0FsdGl1c1BhcnRuZXJzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBBbHRpdXNQYXJ0bmVyczwvYT4gYXMgTklMIGdldHMgY2xvc2VyIGFu
ZCBtb3JlIHJlYWwuIE5vIG9uZSBpcyBtb3JlIHByZXBhcmVkIHRoYW4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JVUhvb3NpZXJzP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJVUhvb3NpZXJzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vSXlIN2V0dmdDNyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0l5SDdldHZnQzc8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnJpYW4gV2Fsc2ggKEBCX1dhbHNoMikgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CX1dhbHNoMi9zdGF0dXMvMTQwOTU4
MTM2MjQ3OTE3Nzc0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI4LCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn6SzIEVuZGxlc3Mgb3Bwb3J0dW5pdHkuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby81alk0Rk1aMHNxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNWpZNEZNWjBz
cTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEJhc2tldGJhbGwgKEBJbmRpYW5h
TUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFNQkIv
c3RhdHVzLzE0MDk2NDgyODEyMzYzNjEyMTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+SnVuZSAyOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHZpc2l0IHdpdGggQ29hY2ggV29vZHNvbiwg
Q29hY2ggRmlmZSwgQ29hY2ggV2Fsc2gsIGFuZCB0aGUgY29hY2hpbmcgc3Rh
ZmYsIEkgYW0gYmxlc3NlZCB0byBhbm5vdW5jZSB0aGF0IEkgaGF2ZSByZWNl
aXZlZCBhbiBvZmZlciBmcm9tIEluZGlhbmEgVW5pdmVyc2l0eSEgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvaG9vc2llcnM/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb2hvb3NpZXJzPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTHhyNE1QdVEzdyI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL0x4cjRNUHVRM3c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgT3dlbiBGcmVlbWFu
IChAX093ZW5GcmVlbWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L19Pd2VuRnJlZW1hbi9zdGF0dXMvMTQwOTY0NTg5MjMyNDM4ODg2Nz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Headlines
IU men's basketball to face Syracuse in ACC/Big Ten Challenge --
IndyStar
Indiana Will Visit Syracuse in Big Ten/ACC Challenge --
IU Athletics
Olympic Trials Come To Close For IUTF --
IU Athletics
INDIANA UNIVERSITY ATHLETICS PARTNERS WITH ALTIUS SPORTS PARTNERS TO DEVELOP NIL PROGRAM --
IU Athletics
Hard Coaching Just What Jordyn Williams Needed --
IU Athletics Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.