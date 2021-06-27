The Hoosier Daily: June 27th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on TheHoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SYW5kb20gdGhvdWdodCB0b2RheTo8YnI+PGJyPlRoZSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV2F0c2hvdD9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dhdHNob3Q8L2E+IGdldHMg
YWxsIHRoZSBsb3ZlLCBhbmQgcmlnaHRmdWxseSBzbywgYnV0IHRoaXMgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Dd2F0MjA1P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBDd2F0MjA1PC9hPiBBbmQtMSB3YXMgc28gdmVyeSBjbHV0
Y2guIPCfmKQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FwNkltSDVwQ0wiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9RcDZJbUg1cENMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlh
bmEgT24gQlROIChASW5kaWFuYU9uQlROKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFPbkJUTi9zdGF0dXMvMTQwODg1MzI1OTYwNzk0
MTEyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI2LCAyMDIxPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbGwgZ2FzLiDwn5ikIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9JeUw4
VWhTcFpZIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSXlMOFVoU3BaWTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBJbmRpYW5hIEJhc2tldGJhbGwgKEBJbmRpYW5hTUJCKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFNQkIvc3RhdHVzLzE0MDg1
MTYwNDIxMTczMzI5OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNSwg
MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIExvdmUgSW5kaWFuYSBCYXNrZXRiYWxsLiBJdCBzdGFydGVkIGF0
IGFnZSA1LCB3aGVuIHRoZSBHZW5lcmFsIGhhZCBlbSByb2xsaW5nLiAgRXZl
biBpbiBkZWZlYXQsIHdoZXRoZXIgaXQgd2FzIGNsb3NlIG9yIGEgYmxvd291
dCwgSSBncmV3IGZvciBJVfCfj4AuIDMwKyB5cnMgaGF2ZSBwYXNzZWQsIGJ1
dCB0aGF08J+UpSBidXJucyBicmlnaHQuIFRvZGF5LCBJIGhhdmUgbXkgY3Jl
YW0gYW5kIGNyaW1zb24gb24gYW5kIEkgaW50ZW5kIHRvIGZpZ2h0IGZvciB0
aGUgR2xvcnkgb2YgT2xkIElVISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWUdF
QUp2MG5mQiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1lHRUFKdjBuZkI8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgRGFuZSBGaWZlIChAQ29hY2hEYW5lRmlmZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaERhbmVGaWZlL3N0YXR1cy8xNDA4NTQyOTA1
ODAzOTM5ODQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjUsIDIwMjE8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FdmVyeSB0cmFpbmluZyBzZXNzaW9uIG15IGdvYWwgaXMgdGhhdCB0
aGUgcGxheWVycyB3aWxsOjxicj48YnI+MS4gQ29tcGV0ZSA8YnI+Mi4gSGF2
ZSBmdW4uIDxicj48YnI+VG9kYXkgLSBhIHR1ZyBvZiB3YXIgbWF0Y2ghICBX
aW5uaW5nIHRlYW0gY2VsZWJyYXRlcyAtIGxvc2luZyB0ZWFtIGRvZXMgc2xl
ZCBwdXNoZXMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9GaW5pc2hGcmlkYXk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNGaW5pc2hGcmlkYXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Y
U2FKcEhJVHBUIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWFNhSnBISVRwVDwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBDb2FjaCBDbGlmIE1hcnNoYWxsIChAQ2xpZk1hcnNoYWxsKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NsaWZNYXJzaGFsbC9zdGF0
dXMvMTQwODQ1MDE5ODQ1NjczNzc5Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K
dW5lIDI1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXNoaW7igJkgd2l0aCBzb21lIG9mIG91ciBuZXcgSG9vc2llcnMh
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0ZhbWlseT9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0ZhbWlseTwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0lVQkI/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNJVUJCPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOTR5bGZjZzV6SiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
Lzk0eWxmY2c1eko8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29hY2ggQ2xpZiBNYXJzaGFs
bCAoQENsaWZNYXJzaGFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9DbGlmTWFyc2hhbGwvc3RhdHVzLzE0MDg3NzYxNTExNTg0NjQ1MTg/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5O4IE9seW1waWMgTWVkaWEgRGF5IPCfjqU8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSVVTRD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0lVU0Q8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Rva3lvT2x5bXBpY3M/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUb2t5b09seW1waWNzPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTXZvZzR2cmF5YSI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL012b2c0dnJheWE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBTd2ltICZh
bXA7IERpdmUgKEBJbmRpYW5hU3dpbURpdmUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYVN3aW1EaXZlL3N0YXR1cy8xNDA4NTU4ODg1
MzU5NzMwNzM1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjUsIDIwMjE8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Headlines
Ex-IU runner just short of storybook ending, placing 4th in steeplechase --
IndyStar
Fast freshmen: Incoming IU football players making quick adjustments --
IndyStar
COVID and IU athletics: a $25M shortfall, lasting repercussions --
IndyStar Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.