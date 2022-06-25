 The Hoosier Daily: June 25th
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The Hoosier Daily: June 25th

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

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(IU Athletics)
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Seen on The Hoosier

Indiana Basketball: Women's program announces renovation to team center

Friday Recruiting Notebook

Jalen Hood-Schifino alongside Xavier Johnson is new dimension to IU offense

Official Visitors Primer: June 24

Report: Indiana to host North Carolina in ACC/Big Ten Challenge

Indiana Sports Beat 6/24/2022

Tweets of the Day

Headlines

IU Athletics Announces Women’s Basketball Team Center Renovation -- IU Athletics

Nine Hoosiers Named CRCA Scholar Athletes - IU Athletics

Hoosiers to Host North Carolina in ACC/Big Ten Challenge - IU Athletics

Summer Competition Kicks Off This Weekend For IUTF - IU Athletics

Clark Presented With AEMA’s Lifetime Achievement Award At Annual Convention - IU Athletics


Indiana Sports Beat Present by the WOW Club and Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guests each day. The players and play makers. Coaches and anyone making it happen in the spoprts world. Here is the regular weekly line-up.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Kyler Staley of theHoosier.com, Jim Reamer from Courtside Indiana and Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance (in season only.)

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Bob Kravitz from The Athletic, Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.

THURSDAY: Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition is along to co-host. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari and Derick Jackson.

FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star and Eyes on B1G podcast host and former Iowa football player Jeff "Jeffrey The Greek" Burch joins the fun.

You can now watch the show on YouTube

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