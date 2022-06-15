The Hoosier Daily: June 15th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
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Headlines
Duo Tabbed NCBWA Freshman All-America -
IU Athletics
Thirteen IU Programs Earn Perfect APR Scores
- IU Athletics
Maximum Goal: IU Football Aims For Big Turnaround -
- IU Athletics
Clark Presented With AEMA’s Lifetime Achievement Award At Annual Convention -
IU Athletics
Gunn Named Indiana-Kentucky All-Star MVP -
IU Athletics
Indiana Sports Beat Present by the WOW Club and Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guests each day. The players and play makers. Coaches and anyone making it happen in the spoprts world. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Kyler Staley of theHoosier.com, Jim Reamer from Courtside Indiana and Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance (in season only.)
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Bob Kravitz from The Athletic, Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition is along to co-host. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari and Derick Jackson.
FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star and Eyes on B1G podcast host and former Iowa football player Jeff "Jeffrey The Greek" Burch joins the fun.
You can now watch the show on
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