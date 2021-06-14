The Hoosier Daily: June 14th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on TheHoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB0aW1lIGF0IEluZGlhbmEhISEgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL1dtMVN4OEJ0V2wiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9XbTFT
eDhCdFdsPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFphbmUgRHVyYW50IChAemFuZV9kdXJh
bnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vemFuZV9kdXJhbnQv
c3RhdHVzLzE0MDQxOTMxOTY3NTg5NDk4OTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+SnVuZSAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaG91dCBvdXQgdG8gU291dGggT2FrIENsaWZmIDIwMjIgREIgS3ly
b24gQ2hhbWJlcnMgZm9yIGNoZWNraW5nIGluIG9uIGhpcyBvZmZpY2lhbCB2
aXNpdCB0byBJbmRpYW5hISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2hhc2h0YWcvU09DTkFUSU9OP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jU09DTkFUSU9OPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2QxYm91bmRreXlfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkMWJv
dW5ka3l5XzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TT0NH
b2xkZW5CZWFyRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNPQ0dvbGRlbkJl
YXJGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2J0Vm5UakFjd0kiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9idFZuVGpBY3dJPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvYWNo
IFRyYXlsb3IgKEBjb2FjaF90cmF5bG9yKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoX3RyYXlsb3Ivc3RhdHVzLzE0MDQxNDU3NjA1ODE2
NTI0ODA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxMywgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm90aGVyIHdpbiBmb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9ncmFjZV9iZXJnZXIzND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3Jh
Y2VfYmVyZ2VyMzQ8L2E+IGFuZCBVU0EhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BbWVyaUN1cFc/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBbWVyaUN1cFc8L2E+IDxicj48YnI+QmVyZ2Vy
IHdpdGggNCBwb2ludHMgYW5kIDIgc3RlYWxzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby8yTU1JbXpFUGtFIj5odHRwczovL3QuY28vMk1NSW16RVBrRTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIFdvbWVu4oCZcyBCYXNrZXRiYWxsIChASW5k
aWFuYVdCQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5h
V0JCL3N0YXR1cy8xNDA0MjcwNjkxNzIyMDg0MzU0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkp1bmUgMTQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj414oOjIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTVNVX0Jh
c2tldGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1TVV9CYXNrZXRiYWxs
PC9hPjxicj404oOjIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSWxs
aW5pTUJCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbGxpbmlNQkI8L2E+PGJy
PjPig6MgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hTUJC
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbmRpYW5hTUJCPC9hPjxicj48YnI+
V2hlcmUgZWxzZSBtYWRlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
VGhlQW5keUthdHo/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZUFuZHlLYXR6
PC9hPiYjMzk7cyBTdW5kYXkgVG9wIDUgbGlzdCBvZiBCZXN0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQjFHTUJCYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBCMUdNQkJhbGw8L2E+IGhvbWUgYXRtb3NwaGVyZXMgZm9yIDIw
MjEtMjI/IPCfkYAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1Y2Vzh3b2lZbXYi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9WNlc4d29pWW12PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJp
ZyBUZW4gTmV0d29yayAoQEJpZ1Rlbk5ldHdvcmspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQmlnVGVuTmV0d29yay9zdGF0dXMvMTQwNDA5MzE5
MjcxMTA2OTY5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEzLCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Headlines
Capobianco Qualifies for Second Olympic Event --
IU Athletics
Matheny Advances to Men’s 100m Breaststroke Final --
IU Athletics
Cantu Earns Silver Medal at Junior Pan Am Championships --
IU Athletics Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.