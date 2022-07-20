The Hoosier daily: July 20th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm90aGVyIEdyZWF0IE5pZ2h0IEJ1aWxkaW5nIFJlbGF0aW9uc2hp
cHMgd2l0aCBvdXIgZ3V5cyEhISBMb3ZlZCBoYXZpbmcgb3VyIERMIGF0IHRo
ZSBob3VzZSB0b25pZ2h0ISEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9MRU8/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNMRU88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9CVUlMRD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I0JVSUxEPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vS290aFZra3FLcSI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0tvdGhWa2txS3E8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29h
Y2ggVG9tIEFsbGVuIChAQ29hY2hBbGxlbklVKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQWxsZW5JVS9zdGF0dXMvMTU0OTU1OTA0MTI3
NzQ5NzM0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIwLCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CaWcgUmVlc2UgdG8gQiYjMzk7bW9yZSDwn5KqPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yZWVzZV9zaGFycD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AcmVlc2Vfc2hhcnA8L2E+IOKeoe+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL09yaW9sZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9y
aW9sZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9Qcm9JVT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1By
b0lVPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9NTEJEcmFmdD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I01MQkRyYWZ0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vR3dhN1dEUnZE
NiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0d3YTdXRFJ2RDY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
SW5kaWFuYSBCYXNlYmFsbCAoQEluZGlhbmFCYXNlKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFCYXNlL3N0YXR1cy8xNTQ5NTAwNjgx
MDAxODYxMTI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTksIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CcmVobWVyIHRvIEJpcmRsYW5kIPCfkKY8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0JyYWRicmVobWVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBCcmFkYnJlaG1lcjwvYT4g4p6h77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vT3Jpb2xlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT3Jpb2xl
czwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHJv
SVU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQcm9JVTwv
YT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTUxC
RHJhZnQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNNTEJE
cmFmdDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1lXYXN2S2J6MmgiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9ZV2FzdktiejJoPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlh
bmEgQmFzZWJhbGwgKEBJbmRpYW5hQmFzZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hQmFzZS9zdGF0dXMvMTU0OTQ2MjM2NTYxMTE5
NjQxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE5LCAyMDIyPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HZXR0aW5nIGJldHRlciBldmVyeSBkYXkuIPCfk4ggPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvLzVwS01ENjJKdGsiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81cEtN
RDYySnRrPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgQmFza2V0YmFsbCAoQElu
ZGlhbmFNQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFu
YU1CQi9zdGF0dXMvMTU0OTQ4NzE5MzA3NjQwODMyMT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
Headlines
Hoosier Duo Picked on Day Three of MLB Draft -
IU Athletics
Lazor, Looze Named to USA Swimming Duel in the Pool Roster -
IU Athletics
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guests each day. The players and play makers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen anyplace you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.