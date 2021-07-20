The Hoosier Daily: July 20th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFTUllaR3NNZ0YiPmh0dHBz
Oi8vdC5jby8xU1JZWkdzTWdGPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
NGlNeWRmT2tDMCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRpTXlkZk9rQzA8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBPbiBCVE4gKEBJbmRpYW5hT25CVE4pIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYU9uQlROL3N0YXR1cy8x
NDE3MTk3MjQ2MTQ0MjAwNzE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkg
MTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm90aGVyIEF3ZXNvbWUgTmlnaHQgd2l0aCBvdXIgUGxheWVycyBh
dCB0aGUgaG91c2UhISBFbmpveWVkIGEgZ3JlYXQgdGltZSB3aXRoIHRoZSBE
QuKAmXMgYW5kIHRoZSBRQuKAmXMhIEFzIGV4cGVjdGVk4oCmdGhleSBkaWQg
bm90IGVhdCBhcyBtdWNoIGFzIHRoZSBPTCBhbmQgREwhIEhhISA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTEVPP3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTEVPPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRkFNSUxZP3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRkFNSUxZPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vNExoazRkbXNWciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRMaGs0ZG1z
VnI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29hY2ggVG9tIEFsbGVuIChAQ29hY2hBbGxl
bklVKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQWxsZW5J
VS9zdGF0dXMvMTQxNzI4NjcxMDY0MDE5MzU0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5KdWx5IDIwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igKIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NdWxsZW5f
N2VyYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATXVsbGVuXzdlcmE8L2E+IDxi
cj7igKIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tY2ZhZGRlbl9t
aWNhaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWNmYWRkZW5fbWljYWg8L2E+
PGJyPjxicj5Ud28gSG9vc2llcnMgbmFtZWQgdG8gdGhlIEJlZG5hcmlrIEF3
YXJkIFdhdGNoIExpc3QuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9PS1h3eDdE
RlNLIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vT0tYd3g3REZTSzwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBJbmRpYW5hIEZvb3RiYWxsIChASW5kaWFuYUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFGb290YmFsbC9zdGF0dXMv
MTQxNzEyMjkwOTg2OTQ1NzQxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5
IDE5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igKIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UeV9Gcnkz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUeV9GcnkzPC9hPjxicj7igKIgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVtaWtlcGVuaXg/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHRoZW1pa2VwZW5peDwvYT4gPGJyPjxicj5Ud28g
SG9vc2llcnMgbmFtZWQgdG8gdGhlIE1heHdlbGwgQXdhcmQgV2F0Y2ggTGlz
dC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3hzVzZPdFFEMnMiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS94c1c2T3RRRDJzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgRm9v
dGJhbGwgKEBJbmRpYW5hRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vSW5kaWFuYUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDE3MTIyNzIxNzc1
OTk2OTM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTksIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+Me+4j+KDozHvuI/ig6MgfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1lvZ2lGZXJyZWxsMTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFlv
Z2lGZXJyZWxsMTE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GbDByZEpC
OE4yIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRmwwcmRKQjhOMjwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBMQSBDbGlwcGVycyAoQExBQ2xpcHBlcnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTEFDbGlwcGVycy9zdGF0dXMvMTQxNzE3Mzk0NDc4NDcy
Mzk5OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE5LCAyMDIxPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Headlines
McFadden, Mullen on Bednarik Award Watch List --
IU Athletics
Fryfogle, Penix Selected to Maxwell Award Watch List --
IU Athletics
It’s Watch List SZN once again --
Crimson Quarry
How Lilly King became queen of psyching out her opponents --
IndyStar
Picking apart what is (and isn't) success for IU football in 2021 --
IndyStar
Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.