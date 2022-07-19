 TheHoosier - The Hoosier daily: July 19th
News More News
{{ timeAgo('2022-07-19 01:25:43 -0500') }} other sports Edit

The Hoosier daily: July 19th

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.

Seen on TheHoosier.com

Monday Recruit Watching Notes - Peach Jam

2025 forward Trent Sisley is set to visit

2025 guard Jalen Haralson sets up Indiana visit

Indiana announces participants for Big Ten Media Day

Jalen Hood-Schifino, Malik Reneau look to use chemistry to their advantage

Tweets of the day

Headlines

Perkins Picked By Oakland on Day Two of MLB Draft - IU Athletics

Next Level – Freshman Malik Reneau Brings Winning Mentality, and More - IU Athletics

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guests each day. The players and play makers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen anyplace you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}