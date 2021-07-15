The Hoosier Daily: July 15th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Eb2VzIE5JTCB3b3JrIGZvciAyMDEzIGdyYWRzPyDwn6Wy8J+YgiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYnNKazViYXNKQiI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL2JzSms1YmFzSkI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9yZGFuIEh1bGxzIChA
Sm9yZGFuSHVsbHMxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pv
cmRhbkh1bGxzMS9zdGF0dXMvMTQxNTQ3MDI2MDEyNDMzMjAzNz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0cyB0byBvdXIgNu+4j+KDoyA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTUxCRHJhZnQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNNTEJEcmFmdDwvYT4gcGlja3MgLSB0aGUg
bW9zdCBwbGF5ZXJzIHNlbGVjdGVkIG9mIGFueSBCaWcgVGVuIHByb2dyYW0g
aW4gMjAyMSEg4pqq77iP8J+UtCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvUHJvSVU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNQcm9JVTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1l4TjJu
ZFJMbFIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZeE4ybmRSTGxSPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEluZGlhbmEgQmFzZWJhbGwgKEBJbmRpYW5hQmFzZSkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hQmFzZS9zdGF0dXMvMTQxNTQ3
MTk4MzI2MTgwMjQ5OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE1LCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdWNjZXNzIGlzIE5PVCBhIGRvb3J3YXksIGl04oCZcyBhIHN0YWly
d2F5ITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9pdXdi
Yj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2l1d2JiPC9h
PiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Eb1Ro
ZVdvcms/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNEb1Ro
ZVdvcms8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9udnU4Vk1QbDVtIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vbnZ1OFZNUGw1bTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRp
YW5hIFdvbWVu4oCZcyBCYXNrZXRiYWxsIChASW5kaWFuYVdCQikgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hV0JCL3N0YXR1cy8xNDE1
MzI1MDI4MTgzMzM0OTEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTQs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OdW1iZXIgb2YgcGlja3MgYnkgQjFHIHNjaG9vbCBpbiB0aGUgbGFz
dCB0d28gTUxCIERyYWZ0czo8YnI+PGJyPkluZGlhbmE6IDE2PGJyPklsbGlu
b2lzOiA4PGJyPk1pY2hpZ2FuOiA4PGJyPk5vcnRod2VzdGVybjogNjxicj5Q
ZW5uIFN0OiA2PGJyPk1pbm5lc290YTogNTxicj5PaGlvIFN0OiA1PGJyPk1h
cnlsYW5kOiA0PGJyPk1pY2hpZ2FuIFN0OiA0PGJyPk5lYnJhc2thOiA0PGJy
Pklvd2E6IDE8YnI+UHVyZHVlOiAxPGJyPlJ1dGdlcnM6IDE8L3A+Jm1kYXNo
OyBNYXJ0aGEgdGhlIE1vcCBMYWR5IChAVGhlTW9wTGFkeSkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVNb3BMYWR5L3N0YXR1cy8xNDE1NDk0
NDI4NjY0NTA0MzIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTUsIDIw
MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIElVLCBQcmVzaWRlbnQgV2hpdHRlbi4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdWY0IwcUZlbnQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS83
VmNCMHFGZW50PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pa2UgV29vZHNvbiAoQE1pa2VX
b29kc29uTkJBKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pa2VX
b29kc29uTkJBL3N0YXR1cy8xNDE1NDcwMjEwODQ1MjY1OTIyP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWlsIHRvIHRoZSBDaGllZiE8YnI+PGJyPldlbGNvbWUgUHJlc2lk
ZW50IFdoaXR0ZW4uIPCfj4ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0gzT3BU
cWFMVGIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9IM09wVHFhTFRiPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEluZGlhbmEgRm9vdGJhbGwgKEBJbmRpYW5hRm9vdGJhbGwpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYUZvb3RiYWxsL3N0YXR1
cy8xNDE1NDg2ODYzMTgwMTg1NjA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1
bHkgMTUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Headlines
Freshman RB Howland working his way back from injury, eager to help Hoosiers --
Crimson Quarry
Ted Kluszewski's size and numbers make him stand out as IU's best ever --
IndyStar Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well. THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.