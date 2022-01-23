The Hoosier Daily: January 24th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3hQWEpJMUNYcXoi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS94UFhKSTFDWHF6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IElu
ZGlhbmEgQmFza2V0YmFsbCAoQEluZGlhbmFNQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYU1CQi9zdGF0dXMvMTQ4NTM4MTQxNjU0
NDMxNzQ0NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIzLCAyMDIy
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb2IgdGltZSEg4qyG77iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9UcmF5Y2VKYWNrc29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUcmF5
Y2VKYWNrc29uPC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9JbmRpYW5hTUJCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbmRpYW5hTUJC
PC9hPiBhcmUgZmlnaHRpbmcgYmFjayEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L3BZaVg5UmpZNlQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9wWWlYOVJqWTZUPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEZPWCBDb2xsZWdlIEhvb3BzIChAQ0JCb25GT1gpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0JCb25GT1gvc3RhdHVzLzE0ODUz
NzE1NTIzMDg5MDgwMzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAy
MywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBhbGwgbmVlZCB0byBnaXZlIHRoaXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hTUJCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBJbmRpYW5hTUJCPC9hPiBBbmQtMSBvbmUgbW9yZSBsb29rLiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JhY2VUaG9tcHNvbjE/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFJhY2VUaG9tcHNvbjE8L2E+IOKeoe+4jyA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyYXljZUphY2tzb24/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFRyYXljZUphY2tzb248L2E+IPCfmYwgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL0lxWnZ1SmJ1VGUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9JcVp2
dUpidVRlPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgT24gQlROIChASW5kaWFu
YU9uQlROKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFP
bkJUTi9zdGF0dXMvMTQ4NTM2MDg0NTU2NzU4NjMwNj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGFuIG92YXRpb24gYXMgVGh1cnNkYXkmIzM5O3MgaGVybywg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yb2JwaGluaXNlZTE/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJvYnBoaW5pc2VlMTwvYT4sIGNoZWNrcyBp
bi4g8J+YjSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vb0FRcnVhT1FKciI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL29BUXJ1YU9RSnI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFu
YSBPbiBCVE4gKEBJbmRpYW5hT25CVE4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vSW5kaWFuYU9uQlROL3N0YXR1cy8xNDg1MzU1MzUxMzEwNDE3
OTI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjMsIDIwMjI8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb3ZlIGNvbWluZyBob21lISDimqrvuI/wn5S0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9hbEZyYlJWYnNaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYWxGcmJS
VmJzWjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDaHJpc3RpYW4gV2F0Zm9yZCAoQEN3YXQy
MDUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ3dhdDIwNS9zdGF0
dXMvMTQ4NTM4MjMyMzM4MjIzOTIzND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K
YW51YXJ5IDIzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Headlines
Postgame Notes vs. Michigan -
IU Athletics
Postgame Quotes: Indiana vs. Michigan -
IU Athletics
No. 11 Completes Opening Weekend With Win Over Ottawa (Arizona) --
IU Athletics
Indiana Falls To Michigan --
IU Athletics
Allen Introduces New Defensive Staff --
IU Athletics Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.