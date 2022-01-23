 The Hoosier Daily: January 24th
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The Hoosier Daily: January 24th

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

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Seen on The Hoosier

Johnson and Jackson-Davis’ scoring effort not enough in first home loss

Indiana's poor perimeter defense results in first home loss of the season

Postgame Wrap-up: Keegan & Kyler recap Indiana's loss to Michigan

Postgame Notes: Michigan

Postgame Show: After the game with Maurice Creek

Coach Q&A: Mike Woodson discusses 80-62 loss to Michigan

Player Q&A: Trayce Jackson-Davis discusses 80-62 loss to Michigan

Michigan lights up Assembly Hall, hands Indiana first home loss, 80-62

Live Game Thread: Indiana vs Michigan

2023 point guard prospect Miro Little recaps 'amazing' visit to Indiana

Coach Q&A: Indiana introduces Chad Wilt, Paul Randolph

2022 quarterback Brendan Sorsby breaks down Indiana commitment

2022 QB Brendan Sorsby commits to Indiana

Know Your Opponent: Michigan

Tweets of the Day

Headlines

Postgame Notes vs. Michigan - IU Athletics

Postgame Quotes: Indiana vs. Michigan - IU Athletics

No. 11 Completes Opening Weekend With Win Over Ottawa (Arizona) -- IU Athletics

Indiana Falls To Michigan -- IU Athletics

Allen Introduces New Defensive Staff -- IU Athletics

Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .

FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star

You can now watch the show on YouTube

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