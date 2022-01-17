 The Hoosier Daily: January 18th
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The Hoosier Daily: January 17th

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

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Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


(IU Athletics)
(IU Athletics)

Seen on The Hoosier

OPINION: Indiana got its road win, but Parker Stewart must take more threes

Indiana earns first true road win in 341 days

Coach Q&A: Mike Woodson discusses 78-71 win over Nebraska

Postgame Notes: Nebraska

Postgame Wrap-up: Keegan, Kyler & Matt break down IU's win over Nebraska

Indiana holds off Nebraska, earns first road victory in 78-71 outing

Postgame Show: After the game with Brian Evans

Live Game Thread: Indiana vs Nebraska

Indiana seeking increased consistency from bench

Hoosier captains honored to play in Dr. Martin Luther King Jr. legacy game

Opinion: IU has backcourt questions, Tamar Bates needs to be the answer

Cassidy Awards: Hoophall Classic

Know Your Opponent: Nebraska

Tweets of the Day

Headlines

Postgame Notes: at Nebraska - iU Athletics

Postgame Quotes: Indiana at Nebraska - IU Athletics

Hoosiers Earn Road Victory over Cornhuskers, 78-71 -- IU Athletics

Indiana Wrestling Narrowly Loses to Michigan State -- IU Athletics

Indiana vs. Michigan State On Jan. 19 Postponed -- IU Athletics


Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .

FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star

You can now watch the show on YouTube

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