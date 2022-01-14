 The Hoosier Daily: January 13th
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The Hoosier Daily: January 14th

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

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Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


(IU Athletics)
(IU Athletics)

Seen on The Hoosier

Turnovers resurface against Iowa as Indiana remains winless on the road

Hoosiers have disastrous second half vs Iowa for eighth straight road loss

Postgame Notes: Iowa

Postgame Wrap-up: Keegan & Matt discuss IU's loss to Iowa

Coach Q&A: Mike Woodson discusses IU's 83-74 loss to Iowa

Player Q&A: Trayce Jackson-Davis discusses IU's 83-74 loss to Iowa

Postgame Show: After the game with AJ Moye

23 turnovers bury Indiana as Hoosiers fall 83-74 on the road to Iowa

Hoosiers turn attention to the road as important stretch awaits

Know Your Opponent: Iowa

Indiana Sports Beat 1/13/2022


Tweets of the Day

Headlines

No. 6/5 Indiana Improves to 5-0 In Big Ten Play For First Time With Win Over Nebraska - IU Athletics

Indiana drops road contest at Iowa - IU Athletics

No. 5/10 Hoosiers Host Spring Opener Against No. 11/15 Louisville - IU Athletics

Split Weekend Ahead For Indiana Track & Field - IU Athletics

Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .

FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star

You can now watch the show on YouTube

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