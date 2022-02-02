 The Hoosier Daily: February 2nd
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The Hoosier Daily: February 2nd

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

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Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


(IU Athletics)
(IU Athletics)

Seen on The Hoosier

2023 four-star DB Daeh McCullough confirms commitment to Indiana

Star 2022 signee Dasan McCullough staying at IU despite father's departure

Race Thompson's added 3pt shot bringing new dimension to IU offense

Rodger Saffold's consistent grind earns him first Pro Bowl selection

No. 5 Indiana falls to No. 6 Michigan for first Big Ten loss

2022 signee Jalen Hood-Schifino to be 'ready from day one' at Indiana

Indiana Sports Beat 2/1/2022

Tweets of the Day

Headlines

Indiana Closes Big Ten Match Play with 3-3 Split Against Iowa - IU Athletics

Hoosiers Drop Two Matches at Innisbrook Resort - IU Athletics

Holmes Named To Wooden Award Late Season Top 20 Watch List - IU Athletics

John R. Wooden Award Announces Late Season Top 20 Watch List -- IU Athletics

CRABB ANNOUNCES RETIREMENT FROM IU ATHLETICS -- IU Athletics

Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .

FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star

You can now watch the show on YouTube

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