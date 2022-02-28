 The Hoosier Daily: February 27th
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The Hoosier Daily: February 28th

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

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Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


(IU Athletics)
(IU Athletics)

Seen on The Hoosier

Xavier Johnson's Unrelenting Aggressiveness the Key to Late-Season Revival

Indiana's three point shooting key part in 84-79 road win at Minnesota

Postgame Wrap-up: Kyler and Keegan Discuss Narrow Win Over Minnesota

Hoosiers avoid incomprehensible collapse, come away with slim road win

Coach Q&A: Mike Woodson discusses win over Minnesota

Player Q&A: Johnson, Kopp discuss win over Minnesota

Indiana gives up 27-point lead, hangs on to beat Minnesota 84-79

Live Game Thread: Indiana vs Minnesota

Know Your Opponent: Minnesota

Maurice Creek: Stuck in a Foreign Land Under Invasion

Tweets of the Day

Headlines

Postgame Notes at Minnesota - IU Athletics

Indiana Survives Late Rally from Minnesota to Win 84-79 - IU Athletics

Hoosiers Fall Against Xavier - IU Athletics

Hoosiers Fall to No. 6 Stanford - IU Athletics

No. 17 IU Falls To No. 9 Arizona State In Kalbus Invite Finale -- IU Athletics

Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .

FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star

You can now watch the show on YouTube

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