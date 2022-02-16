The Hoosier Daily: February 16th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics. (IU Athletics)
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Headlines
Quoted: Craig Johnson Introductory Press Conference -
IU Athletics
Hoosiers Fall to No. 15/16 Wisconsin -
IU Athletics
'Humbled' Tamar Bates, Hoosiers Brace for Wisconsin -
IU Athletics
No. 15 Hoosiers Head to Big Ten Championships -
IU Athletics
Windy Conditions Challenge Hoosiers at the Nexus Collegiate -
IU Athletics
Indiana Wrestling to Host Program Alumni vs. Chattanooga -
IU Athletics Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
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