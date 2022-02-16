 The Hoosier Daily: February 15th
News More News
{{ timeAgo('2022-02-16 07:20:18 -0600') }} other sports Edit

The Hoosier Daily: February 16th

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics. (IU Athletics)
Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics. (IU Athletics)

Seen on The Hoosier

Hoosiers face crucial home game against No. 15 Wisconsin

Know Your Opponent: Wisconsin

Indiana struggles offensively in loss at Nebraska

Rivals Rankings Week: Updated class of 2023 Rivals250

Coach Q&A: Craig Johnson officially introduced as running backs coach

Johnny Davis scores 11 straight in crunch time, sinks Hoosiers 74-69

Player Q&A: Trayce Jackson-Davis discusses loss to Wisconsin

Coach Q&A: Mike Woodson discusses loss to Wisconsin

Postgame Show: After the game with Charlie Miller

Postgame Wrap-up: Kyler & Keegan recap loss to Wisconsin

Trayce Jackson-Davis' dominant night not enough in 74-69 loss vs Wisconsin

Indiana loses momentum down the stretch in last minute loss to Wisconsin

Tweets of the Day

Headlines

Quoted: Craig Johnson Introductory Press Conference - IU Athletics

Hoosiers Fall to No. 15/16 Wisconsin - IU Athletics

'Humbled' Tamar Bates, Hoosiers Brace for Wisconsin - IU Athletics

No. 15 Hoosiers Head to Big Ten Championships - IU Athletics

Windy Conditions Challenge Hoosiers at the Nexus Collegiate - IU Athletics

Indiana Wrestling to Host Program Alumni vs. Chattanooga - IU Athletics

Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .

FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star

You can now watch the show on YouTube

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}