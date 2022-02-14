The Hoosier Daily: February 15th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaHJvd2luJiMzOTsgaXQgYmFjayBpbiBMaW5jb2xuIHRvbmlnaHQg
8J+UtPCflLTwn5S08J+UtCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2hhc2h0YWcvaXV3YmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNpdXdiYjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21OUmtWOFY0
YlQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tTlJrVjhWNGJUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IEluZGlhbmEgV29tZW7igJlzIEJhc2tldGJhbGwgKEBJbmRpYW5hV0JCKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFXQkIvc3RhdHVz
LzE0OTMzMTEyMDY3MTA1MTM2Njg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVi
cnVhcnkgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBsb3ZlIHlvdSwgSG9vc2llcnMuIPCfpI3inaTvuI88L3A+Jm1k
YXNoOyBJbmRpYW5hIEhvb3NpZXJzIChASVVIb29zaWVycykgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JVUhvb3NpZXJzL3N0YXR1cy8xNDkzMzI1
NzI2MzQyMzM2NTIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE0
LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmFjZV9iZXJn
ZXIzND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JhY2VfYmVyZ2VyMzQ8L2E+
IGlzIPCdmL0x8J2ZgiDwnZmL8J2ZofCdmZbwnZmu8J2ZmvCdmacg8J2ZpPCd
mZsg8J2ZqfCdmZ3wnZmaIPCdmZLwnZma8J2ZmvCdmaAgYWZ0ZXIgc2Nvcmlu
ZyBhIGNhcmVlci1oaWdoIDI5IHBvaW50cyBhbmQgNyByZWJvdW5kcyBpbiB0
aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hV0JCP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbmRpYW5hV0JCPC9hPiB3aW4gb3ZlciBN
U1UuIPCfj4UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2pKZU9JMXE0aFQiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9qSmVPSTFxNGhUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlh
bmEgT24gQlROIChASW5kaWFuYU9uQlROKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFPbkJUTi9zdGF0dXMvMTQ5MzMwMDg5ODM5MDQ5
OTM0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxNCwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4mcXVvdDtNaWxsZXIgYW5kIFBldGUsIHRob3NlIHR3byBhcmUgd2Vp
cmQhJnF1b3Q7IPCfmII8YnI+PGJyPlNvbWUgZnJpZW5kcyBhcmUgc28gY2xv
c2UgdGhhdCB0aGV5IGNhbiBjb21tdW5pY2F0ZSB3aXRob3V0IHRhbGtpbmcu
PGJyPjxicj5UaGF0JiMzOTtzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSW5kaWFuYU1CQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW5kaWFuYU1C
QjwvYT4mIzM5O3MgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWxs
ZXJfS29wcD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWlsbGVyX0tvcHA8L2E+
ICZhbXA7IGZvcm1lciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05V
TWVuc0JiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOVU1lbnNCYmFsbDwv
YT4gdGVhbW1hdGUgUGV0ZSBOYW5jZSAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9wZXRlbG4yMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcGV0ZWxu
MjI8L2E+KS48YnI+PGJyPkZ1ZWxlZCBieSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0dhdG9yYWRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHYXRv
cmFkZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0dVTENtWHlJVzEiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9HVUxDbVh5SVcxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBU
ZW4gTmV0d29yayAoQEJpZ1Rlbk5ldHdvcmspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQmlnVGVuTmV0d29yay9zdGF0dXMvMTQ5MzM0ODc5ODIy
MzA3NzM4Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxNCwgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Headlines
No. 5 IU Falls At Nebraska -
IU Athletics
Hoosiers Stand Seventh After 18 Holes in the Bahamas -
IU Athletics
NOTES: Hoosiers Aim to End Skid Against Badgers -
IU Athletics Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.