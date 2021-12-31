The Hoosier Daily: December 31st

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Headlines
As omicron sweeps through college sports, Indiana AD confident in COVID-19 protocols -
IndyStar
Starting or Not, Phinisee Retains Key Hoosier Role -
IU Athletics Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
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