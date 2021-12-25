The Hoosier Daily: December 25th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn46EIEZyb20gdXMgdG8geW91LiDwn46BIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9XR21tOUtSamRZIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vV0dtbTlLUmpk
WTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEJhc2tldGJhbGwgKEBJbmRpYW5h
TUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFNQkIv
c3RhdHVzLzE0NzQzNzcyOTA5MzkyNTI3NDY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+RGVjZW1iZXIgMjQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NZXJyeSBDaHJpc3RtYXMgZnJvbSBOb3J0aCBNYWNlZG9uaWEuIEkg
aG9wZSBldmVyeWJvZHkgZW5qb3kgdGhlaXIgbG92ZSBvbmVzIHRvZGF5IPCf
lqTigLzvuI88L3A+Jm1kYXNoOyBGcmVkZGllIE1jU3dhaW4gSnIgKEBNY3N3
YWluX0pyMjEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWNzd2Fp
bl9KcjIxL3N0YXR1cy8xNDc0NjM3MTE3MDM2OTMzMTI2P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Kb2luIHVzIGluIHdpc2hpbmcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9UaGVvZmZpY2lhbEVHMTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFRoZW9mZmljaWFsRUcxMDwvYT4gb2YgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vSG91c3RvblJvY2tldHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QEhvdXN0b25Sb2NrZXRzPC9hPiBhIEhBUFBZIDMzcmQgQklSVEhEQVkh
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9OQkFCREFZ
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkJBQkRBWTwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzBjbGNlb2VEVGgiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS8wY2xjZW9lRFRoPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5CQSAoQE5CQSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQkEvc3RhdHVzLzE0NzQ3
MTE3MDI1MjQ1NDcwNzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIg
MjUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFuayB5b3UgdG8gYWxsIG9mIHRoZSBjb2FjaGVzIHRoYXQgaGF2
ZSBvZmZlcmVkIG1lIGFuZCByZWNydWl0ZWQgbWUgdGhyb3VnaG91dCB0aGlz
IHByb2Nlc3MuIEhvd2V2ZXIsIHRoZXNlIGFyZSB0aGUgZm91ciBzY2hvb2xz
IGkgd2lsbCBiZSBmb2N1c2luZyBvbiBhcyBJIG5hcnJvdyB0aGluZ3MgZG93
biA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNnFBdG5oaUlyaiI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tLzZxQXRuaGlJcmo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTXlsZXMgamFja3Nv
biAoQF9teWxlc2phY2tzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vX215bGVzamFja3Nvbi9zdGF0dXMvMTQ3NDUzNjY3ODU2ODIwNjMzNj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyNSwgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db2FzdGFsIEdBIFVwZGF0ZTo8YnI+MjAyNCBXaWxsaWFtIEpvYmUg
NuKAmTkgKGxhc3QgZ2FtZSAyOXAsMTByLDEwYSkgYW5kIEZyZWRlcmljYSBv
ZmYgdG8gYSBmYXN0IHN0YXJ0LTEwLTEgcmVjb3JkLGN1cnJlbnQgIzEgaW4g
dGhlaXIgZGl2aXNpb24uIDxicj5PZmZlcnMgZnJvbSBBdWJ1cm4sIFhhdmll
ciwgR2VvcmdpYSwgRmxvcmlkYSwgSW5kaWFuYSwgQWxhYmFtYS4gS2VlcCB3
b3JraW5nITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVtb25kU3Rl
cGhlbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERlbW9uZFN0ZXBoZW5zPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dpbGxpYW1Kb2JlMTQ/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdpbGxpYW1Kb2JlMTQ8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vanJheWZsZW1pbmc/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGpyYXlmbGVtaW5nPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQkpvbmVzMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQ29hY2hCSm9uZXMyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vN1Jw
YTF3VERuaSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzdScGExd1REbmk8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgU3RldmUgSm9iZSAoQFN0ZXZlSm9iZTEwKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0ZXZlSm9iZTEwL3N0YXR1cy8xNDczODAyNzU3
MDI3MDI4OTkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIyLCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Headlines
No. 8 Indiana Blows Past SIU, 70-37 -
IU Athletics
COLUMN: Indiana women’s basketball didn’t need its bench to win, but it could soon -
IDS Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.