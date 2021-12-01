 The Hoosier Daily: December 1st
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The Hoosier Daily: December 1st

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


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(IU Athletics)
(IU Athletics)

Seen on The Hoosier

Indiana shows grit coming back from 18-pt deficit in double OT loss

Coach Q&A: Mike Woodson discusses double OT loss to Syracuse

Player Q&A: Trayce Jackson-Davis discusses double OT loss to Syracuse

Postgame Show: After the game with Joe Hillman

Hoosiers surge down 18, narrowly lose 112-110 to Syracuse in 2OT battle

Live Game Thread: Indiana vs Syracuse

Rivals Rankings Week: Updated 2023 Rivals250

IU's Micah McFadden named to All-Big Ten Second-Team

Know Your Opponent: Syracuse

Indiana Sports Beat 11/30/2021

Tweets of the Day

Headlines

Postgame Notes: at Syracuse -- IU Athletics

Indiana Falls to Syracuse in Double-Overtime -- IU Athletics

‘Make Shots’ – Indiana Faces Syracuse and its Zone -- IU Athletics

Bezerra Bags Team of the Week Selection -- IU Athletics

McFadden Named Second-Team All-B1G -- IU Athletics


Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .

FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones returns in November (@Vj3_217) to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star

You can now watch the show on YouTube

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