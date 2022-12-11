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The Hoosier Daily: December 11th

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Seen on TheHoosier:

Indiana impresses in Vegas despite being dealt a bad hand

Arizona's 'unique' bigs too much for Indiana in Vegas loss

Postgame Wrap-up: Kyler and Keegan recap Arizona

Opposing View: Arizona HC Tommy Lloyd, players recap win over Indiana

Player Q&A: Thompson, Johnson discuss loss to Arizona

Coach Q&A: Mike Woodson recaps Saturday's loss to Arizona

Tweets of the day:

Other Headlines:

No. 14/11 Indiana Falls to No. 10/9 Arizona in Las Vegas

Gallery: College Cup Semifinal

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