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The Hoosier Daily: December 10th

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Seen on TheHoosier:

IU soccer faced with great opportunity vs Pitt: 'Our focus is advancing'

Top Takeaways: Tommy Lloyd previews Arizona's top-15 matchup with Indiana

Top schools shakeup, Andrew Rumph updates recruiting with two OVs left

Miller Kopp's development as a scorer becoming big asset for Indiana

Player Q&A: Tamar Bates previews Arizona matchup

Tweets of the day:

Other Headlines:

IU Powers Past Pitt, Advances to College Cup Final

DiPrimio: “Special Players who Make Plays” – Hoosiers Leaving Their Mark in Run to Title Match

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