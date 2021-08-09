The Hoosier Daily: August 9th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFuayB5b3UgQ29hY2ggV29vZHNvbiwgQ29hY2ggWWFzaXIsIGFu
ZCB0aGUgc3RhZmYgZm9yIHRoZSBvZmZlciB0byBJbmRpYW5hIFVuaXZlcnNp
dHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0hv
b3NpZXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29I
b29zaWVyczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRp
YW5hTUJCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbmRpYW5hTUJCPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RlbW9uZFN0ZXBoZW5zP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZW1vbmRTdGVwaGVuczwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFZQU9iM1p2OG4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8x
WUFPYjNadjhuPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdpbGxpYW0gSm9iZSAoQFdpbGxp
YW1Kb2JlMTQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2lsbGlh
bUpvYmUxNC9zdGF0dXMvMTQyNDE0MzY3NDA5MTQ0MjE3Nj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiBlYXJsaWVyIHRvZGF5
LCBJ4oCZbSBibGVzc2VkIHRvIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQgYW4gb2ZmZXIgZnJv
bSBJbmRpYW5hIFVuaXZlcnNpdHkhICAgU3BlY2lhbCB0aGFua3MgdG8gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWtlV29vZHNvbk5CQT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWlrZVdvb2Rzb25OQkE8L2E+ICA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JfV2Fsc2gyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBCX1dhbHNoMjwvYT4gZm9yIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSEgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2tlZXBncmluZGlu
Zz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2tlZXBncmlu
ZGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL25NRFhlYlpENU8iPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9uTURYZWJaRDVPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvb3Bl
ciBLb2NoIChAQ29vcGVyS29jaDQ0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0Nvb3BlcktvY2g0NC9zdGF0dXMvMTQyNDE0NTU4NzIzMDkzNzA5
Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgNywgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IaXMgaW1wYWN0IG9uIGFuZCBvZmYgdGhlIGZpZWxkIHNwYW5zIGZv
ciBtYW55IGdlbmVyYXRpb25zIGFuZCB3aWxsIGNvbnRpbnVlIGZvciBtYW55
IG1vcmUgdG8gY29tZS4gSSB3aWxsIG5ldmVyIGZvcmdldCB0aGF0IGhlIHRv
b2sgdGhlIHRpbWUgdG8gcmVzcG9uZCB0byBtZSB3aXRoIGEgaGFuZCB3cml0
dGVuIGxldHRlciBvZiBjaGFsbGVuZ2UgYW5kIGVuY291cmFnZW1lbnQgd2hl
biBJIHdhcyBhIHlvdW5nIGhpZ2ggc2Nob29sIGNvYWNoIGluIFRhbXBhLCBG
TCEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0xFTz9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0xFTzwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ZkYlJobVBUMDYiPmh0dHBzOi8vdC5jby9G
ZGJSaG1QVDA2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvYWNoIFRvbSBBbGxlbiAoQENv
YWNoQWxsZW5JVSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj
aEFsbGVuSVUvc3RhdHVzLzE0MjQ0MDM1MjI5NDczNjI4MTc/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZSYjMzk7cyBiYWFhYWFjay48YnI+PGJyPk1hcmNlbGlubyBCYWxs
IG1pYyYjMzk7ZCB1cC4g8J+OpCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNGlO
WjI4MnNIeSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRpTloyODJzSHk8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgSW5kaWFuYSBGb290YmFsbCAoQEluZGlhbmFGb290YmFsbCkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hRm9vdGJhbGwvc3Rh
dHVzLzE0MjQxMTY0NDA4NDQ2Njg5MzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QXVndXN0IDcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvaXVi
Yj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2l1YmI8L2E+
IGluIE5CQSBTdW1tZXIgTGVhZ3VlIHRvZGF5Ojxicj48YnI+8J+PgCA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3llYWh5ZWFoMjI/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QHllYWh5ZWFoMjI8L2E+ICg8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQmxlZWRHcmVlbj9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JsZWVkR3JlZW48L2E+KTogMTIgcHRz
LCA2IHJlYnMsIDQgYXN0czwvcD4mbWRhc2g7IFBybyBCYWxsIEhvb3NpZXJz
IChAUHJvQmFsbEhvb3NpZXJzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1Byb0JhbGxIb29zaWVycy9zdGF0dXMvMTQyNDUwMDQ1NDM1NzA5MDMw
Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOCwgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GT1IgVEhFIExFQUQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pqZkNx
YUxzSDMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9aamZDcWFMc0gzPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEJvc3RvbiBDZWx0aWNzIChAY2VsdGljcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jZWx0aWNzL3N0YXR1cy8xNDI0NDg3Mzg5MDc5MDQw
MDAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA4LCAyMDIxPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Headlines
Notebook: No Doubt, McCrary-Ball Makes a Difference --
IU Athletics
Bahama Bound -- Rob Phinisee Set to Play His Game --
IU Athletics
Where are the wins? ESPN’s FPI shows IU’s path ahead --
Crimson Quarry Big Olympics by Indiana women helps Team USA top medal count -- IndyStar
Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.