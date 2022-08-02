The Hoosier daily: August 2nd

Tweets of the day, video of the day and headlines surrounding Indiana athletics.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QaWN0dXJlcyBvZiAyMDI1IHBvaW50IGd1YXJkIEphbGVuIEhhcmFs
c29uICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phbGVuSGFyYWxz
b24zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYWxlbkhhcmFsc29uMzwvYT4p
IG9uIGhpcyB1bm9mZmljaWFsIHZpc2l0IHRvIEluZGlhbmEgdG9kYXksIHBl
ciBoaXMgSW5zdGFncmFtLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2hhc2h0YWcvaXViYj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I2l1YmI8L2E+IDxicj48YnI+R2V0IHRvIGtub3cgaGltOiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vcVZvS1lOMk1xMCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3FWb0tZ
TjJNcTA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby81MmdoWlpGcmhLIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vNTJnaFpaRnJoSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBbGVj
IExhc2xleSAoQGFsbGFzbGV5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2FsbGFzbGV5L3N0YXR1cy8xNTU0MTk3MzA5NzYzNzY0MjI0P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QcmVzZW50ZWQgdG8gdGhlIENvbGxlZ2UgRGVmZW5zaXZlIFBsYXll
ciBvZiB0aGUgWWVhciDigJMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9NdWxsZW5fN2VyYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATXVsbGVuXzdl
cmE8L2E+IGhhcyBiZWVuIG5hbWVkIHRvIHRoZSBCZWRuYXJpayBXYXRjaCBM
aXN0Ljxicj48YnI+RGV0YWlsczogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1ln
dnFlRFlNSmUiPmh0dHBzOi8vdC5jby9ZZ3ZxZURZTUplPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vRVhsRHQ0YWs2VSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0VY
bER0NGFrNlU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBGb290YmFsbCAoQElu
ZGlhbmFGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9J
bmRpYW5hRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1NTQxMDU1OTQ5NjA5MDQxOTQ/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OZXcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ZYW5rZWVz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBZYW5rZWVzPC9hPiByZWxpZXZlciBT
Y290dCBFZmZyb3NzIGhhcyBzb21lIG5hc3R5IHN0dWZmLiDwn5GAIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XcHlReTFBcFRpIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
V3B5UXkxQXBUaTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNTEIgKEBNTEIpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUxCL3N0YXR1cy8xNTU0MTUzOTIyOTg5
ODkxNTg2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxLCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJzdCBsZXNzb24gb2YgZmFsbCBjYW1wLiDwn5iZ8J+OtiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVXExcG02c3JaMyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L1VxMXBtNnNyWjM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBGb290YmFsbCAo
QEluZGlhbmFGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9JbmRpYW5hRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1NTQyODE2ODk2MzUwNjU4NTY/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Headlines
Wracher Candidate for Mannelly Award -
IU Athletics
Mullen Preseason Candidate for Bednarik Award -
IU Athletics
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.