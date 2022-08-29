PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HaWFudHM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdpYW50czwvYT4gZGVmZW5zZSBmb3JjZXMg
YSBmdW1ibGUgYW5kIHN0b3BzIHRoZSBKZXRzIG1vbWVudHVtISDwn5KqPGJy
Pjxicj7wn5O6OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvTllHdnNOWUo/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNOWUd2c05ZSjwvYT4gb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9uZmxuZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBORkxOZXR3b3Jr
PC9hPiAoY2hlY2sgbG9jYWwgbGlzdGluZ3MpPGJyPvCfk7E6IFN0cmVhbSBv
biBORkwrIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9CM2tnV1hmT09HIj5odHRw
czovL3QuY28vQjNrZ1dYZk9PRzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L2h1WDFnT3NwYnEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9odVgxZ09zcGJxPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IE5GTCAoQE5GTCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9ORkwvc3RhdHVzLzE1NjM5Mzg3MzQ3NTk5NzY5NjA/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UZWdyYXkgU2NhbGVzIHdpdGggdGhlIGdvb2QgZmlsbCwgY2hhc2Ug
YW5kIGZ1bWJsZSBjYXVzZS4gQSBHYW1ibGVyLCBtYWtpbmcgaGlzIGNhc2Ug
dG8gc3RpY2sgd2l0aCBCZW5nYWxzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVVNGTD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I1VTRkw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Pd0dR
d1FkbURuIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vT3dHUXdRZG1EbjwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBSb2JlcnQgTW9ycmlzIChAY29hY2htbzQwNDApIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2htbzQwNDAvc3RhdHVzLzE1NjM2Nzcz
NjI4MDEzMTk5MzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI3LCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EaWQgeW91IGtub3cgdGhhdCB3aGVuIHdlIHdpbiB0aGUgQnVja2V0
IEdhbWUgZXZlcnlvbmUgdGFrZXMgaG9tZSB0aGVpciBvd24gYnJvbnplIGJs
b2NrIEk/PGJyPjxicj5UaGF04oCZcyB0aGFua3MgdG8gTWFydHkgQ2xhcmsu
IOKaqu+4j/CflLQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lmdEFBU2VBOEsi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95ZnRBQVNlQThLPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IElu
ZGlhbmEgRm9vdGJhbGwgKEBJbmRpYW5hRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTY0
MDQwODgwNjE2NjI0MTMxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAy
OSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.