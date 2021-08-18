The Hoosier Daily: August 18th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgdG8gUXVpbm4gQnVja25lciE8YnI+PGJy
PkRldGFpbHM6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vNTk0RlM2TzRzIj5o
dHRwczovL3QuY28vbzU5NEZTNk80czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL05ZV3NzbFRxYnIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9OWVdzc2xUcWJyPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgQmFza2V0YmFsbCAoQEluZGlhbmFNQkIp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYU1CQi9zdGF0
dXMvMTQyNzY2MDE4OTEyMjE1NDUwMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5B
dWd1c3QgMTcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UZWxsIHlvdXIgZmFtaWx5LCBmcmllbmRzLCBhbmQgbmVpZ2hib3Jz
ISDimqrvuI/wn5S0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9mOHdtam9WdWZK
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vZjh3bWpvVnVmSjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJ
bmRpYW5hIFZvbGxleWJhbGwgKEBJbmRpYW5hVkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYVZCL3N0YXR1cy8xNDI3NjI4NDUwODU3
MTY0ODAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxNywgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IQkQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlUmVh
bFJhbmRsZUVsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVSZWFsUmFuZGxl
RWw8L2E+ISDwn46C8J+OgfCfjog8YnI+PGJyPldlJiMzOTtyZSBjZWxlYnJh
dGluZyB3aXRoIG9uZSBvZiB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9JbmRpYW5hRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElu
ZGlhbmFGb290YmFsbDwvYT4gaWNvbiYjMzk7cyBjb3VudGxlc3MgamF3LWRy
b3BwaW5nIFREcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL20wbzRsQWhEUzEi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tMG80bEFoRFMxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IElu
ZGlhbmEgT24gQlROIChASW5kaWFuYU9uQlROKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFPbkJUTi9zdGF0dXMvMTQyNzYwNTYyNzU5
NDAyMjkxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTcsIDIwMjE8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgZm9ybWVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9pdWJiP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jaXViYjwvYT4gZ3VhcmQgZmluaXNoZXMgaGlzIFN1bW1lciBMZWFndWUg
d2l0aCBhdmVyYWdlcyBvZiAxMS4wIHB0cyAoNDQlIEZHLzM4LjUlIDNwdCks
IDMuMyByZWIgYW5kIDIuMCBhc3QuIDxicj48YnI+Qm9zdG9uIENlbHRpY3Mg
Y3VycmVudGx5IHBsYXlpbmcgZm9yIGEgU3VtbWVyIExlYWd1ZSBDaGFtcGlv
bnNoaXAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8wN2RYS0oyVDdoIj5odHRw
czovL3QuY28vMDdkWEtKMlQ3aDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBbGVjIExhc2xl
eSAoQGFsbGFzbGV5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Fs
bGFzbGV5L3N0YXR1cy8xNDI3ODAxODk3NTMzMTY1NTc4P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KYWxlbiBIb29kLVNjaGlmaW5vIGlzIG5vdyBkb3duIHRvIHR3byBz
Y2hvb2xzOiBUZW5uZXNzZWUgYW5kIEluZGlhbmEsIGhlIHRlbGxzIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT24zUmVjcnVpdHM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QE9uM1JlY3J1aXRzPC9hPi48YnI+PGJyPkFubm91bmNl
cyBBdWd1c3QgMjR0aC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0RjVXVqWEpW
eXQiPmh0dHBzOi8vdC5jby9EY1V1alhKVnl0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpv
c2VwaCBUaXB0b24gKEBUaXB0b25FZGl0cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9UaXB0b25FZGl0cy9zdGF0dXMvMTQyNzYxNjc5MzE1NDI2
NTA5OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTcsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Headlines
‘Be the Best’ – Marshall Part of Elite Receiving Group --
IU Athletics
Men’s Basketball Summer Tour Recap --
IU Athletics
Quoted: Fall Camp Edition - August 17 Update --
IU Athletics
IU Women's Soccer Media Day --
IU Athletics
5 days in Paradise with IU: A peek at what a Woodson team looks like -- IndyStar Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.