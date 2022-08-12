The Hoosier daily: August 12th

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb290YmFsbCBpcyBmYW1pbHkuPGJyPjxicj5UaGFuayB5b3UsIE1y
cy4gTWFsbG9yeSEg4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9yZjFw
YkZLZXk1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vcmYxcGJGS2V5NTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBJbmRpYW5hIEZvb3RiYWxsIChASW5kaWFuYUZvb3RiYWxsKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFGb290YmFsbC9zdGF0
dXMvMTU1NzkyMjA4NzM5Nzg4MzkwND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5B
dWd1c3QgMTIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OaWNlIGFnZ3Jlc3NpdmUgZGlhZ25vc2lzICZhbXA7IHJ1biBzdG9w
IGJ5IE1pY2FoIE1jRmFkZGVuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9rUE0w
UmZOR2NXIj5waWMudHdpdHRlci5jb20va1BNMFJmTkdjVzwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBCb2JieSBTa2lubmVyIChAQm9iYnlTa2lubmVyXykgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2JieVNraW5uZXJfL3N0YXR1cy8xNTU3
ODk0MTgwNjg4NTkyODk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAx
MiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EbyB5b3UgYWdyZWUgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1RoZUFuZHlLYXR6P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVB
bmR5S2F0ejwvYT4mIzM5O3MgVG9wIDI1IE5vbi1Db25mZXJlbmNlIGdhbWUg
cmFua2luZ3M/IPCfpJQ8YnI+PGJyPldoaWNoIGFyZSB5b3UgbG9va2luZyBm
b3J3YXJkIHRvIG1vc3Q/IOKsh++4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
a1FVY2pZVlZqeSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2tRVWNqWVZWank8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9FU1VmUUZ4cm1nIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
RVNVZlFGeHJtZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcgVGVuIE5ldHdvcmsgKEBC
aWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jp
Z1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE1NTc4MzUwMTQyMDA1OTg1Mjk/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDExLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Headlines
Have to Wait -
IU Athletics
How to Watch IUMS this Fall -
IU Athletics
Indiana Men's Soccer Opens Preseason -
IU Athletics
Bringing the Edge – Shivers Is Ready to Rock -
IU Athletics
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville