Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on TheHoosier
Tweets of the Day
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIGlzIG91ciBzaG90LCBIb29zaWVycy4g8J+SiSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vMEZSZ0g2V0tyMCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzBG
UmdINldLcjA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBCYXNrZXRiYWxsIChA
SW5kaWFuYU1CQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRp
YW5hTUJCL3N0YXR1cy8xMzg2ODE5MDI5MzE1MjM5OTM5P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TZWUgYmFsbC4gR2V0IGJhbGwuPGJyPjxicj5JdCYjMzk7cyBob3cg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYW1hcmpvaG5zb241Njg/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGphbWFyam9obnNvbjU2ODwvYT4gcGxh
eXMsIGFuZCBpdCYjMzk7cyBhIHN0eWxlIGhpcyBzb29uLXRvLWJlIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkZMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBORkw8L2E+IHRlYW0gd2lsbCBsb3ZlIGFib3V0IGhpbS48YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFGb290YmFsbD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW5kaWFuYUZvb3RiYWxsPC9hPiAvLyA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05GTERyYWZ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBORkxEcmFmdDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hC
MDJlQjVUUnYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9IQjAyZUI1VFJ2PC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEluZGlhbmEgT24gQlROIChASW5kaWFuYU9uQlROKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFPbkJUTi9zdGF0dXMvMTM4
NjcyMDU2OTcwNjYyMjk4Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAy
NiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4mcXVvdDtJdCYjMzk7cyBpbmNyZWRpYmxlIHdoYXQgeW91IGNhbiBh
Y2NvbXBsaXNoIHdoZW4geW91IGRvbiYjMzk7dCBjYXJlIHdobyBnZXRzIHRo
ZSBjcmVkaXQuJnF1b3Q7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby83V3hkWTNi
YjVRIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vN1d4ZFkzYmI1UTwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBJbmRpYW5hIEJhc2ViYWxsIChASW5kaWFuYUJhc2UpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYUJhc2Uvc3RhdHVzLzEzODY3ODc4
MTMzMTY4MzMyODE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjYsIDIw
MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTUxC
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTUxCPC9hPiBw
bGF5ZXJzIGluIDIwMjEgc2Vhc29uLCBieSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0IxR2Jhc2ViYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBC
MUdiYXNlYmFsbDwvYT4gdGVhbTo8YnI+PGJyPjXvuI/ig6MgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hQmFzZT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5ASW5kaWFuYUJhc2U8L2E+PGJyPjxicj4z77iP4oOjIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGVycHNCYXNlYmFsbD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGVycHNCYXNlYmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVCYXNlYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AUHVyZHVlQmFzZWJhbGw8L2E+IDxicj48YnI+Mu+4j+KDoyA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VtaWNoYmFzZWJhbGw/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHVtaWNoYmFzZWJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSHVza2VyX0Jhc2ViYWxsP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIdXNrZXJfQmFzZWJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTlVDYXRzQmFzZWJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QE5VQ2F0c0Jhc2ViYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL09oaW9TdGF0ZUJBU0U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QE9oaW9TdGF0ZUJBU0U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vUnV0Z2Vyc0Jhc2ViYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBS
dXRnZXJzQmFzZWJhbGw8L2E+PGJyPjxicj4x77iP4oOjIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSWxsaW5pQmFzZWJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QElsbGluaUJhc2ViYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL3N0YXRlYmFzZWJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QHN0YXRlYmFzZWJhbGw8L2E+IDxicj48YnI+MO+4j+KDoyA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VJQmFzZWJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFVJQmFzZWJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vR29waGVyQmFzZWJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QEdvcGhlckJhc2ViYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1Blbm5TdGF0ZUJBU0U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBlbm5T
dGF0ZUJBU0U8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHJvIEJhbGwgSG9vc2llcnMgKEBQ
cm9CYWxsSG9vc2llcnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
UHJvQmFsbEhvb3NpZXJzL3N0YXR1cy8xMzg2NDIyNTk0MDU2OTQ5NzY1P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Headlines
McCullough Pushes ‘Championship' Mentality in Hoosier Return --
IU Athletics
Hoosiers Add Northwestern Transfer Miller Kopp To Men’s Basketball Program --
IU Athletics
Secret Revealed – Explaining Indiana’s NCAA Soccer Tourney Success --
IU Athletics
How IU coach Mike Woodson is making the transfer portal work --
IndyStar
WHY DASAN MCCULLOUGH DECIDED TO FOLLOW HIS BROTHERS TO IU --
Hoosier Sports Report Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.