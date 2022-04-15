The Hoosier Daily: April 15th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZXTigJlzIFJ1biBJdCBCYWNrISDwn5S04pqq77iPIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby94RkZkM0RVZmJSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veEZG
ZDNEVWZiUjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSYWNlIFRob21wc29uIChAUmFjZVRo
b21wc29uMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYWNlVGhv
bXBzb24xL3N0YXR1cy8xNTE0NzI0MjYxMzQ4NDgzMDc1P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HZXR0aW5nIHJlYWR5IGluIHRoZSBHYXJkZW4gU3RhdGUg8J+qtDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9JSVVCYXNlP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSUlVQmFzZTwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0IyVmx3Ymc5UXMiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9CMlZsd2JnOVFzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgQmFzZWJh
bGwgKEBJbmRpYW5hQmFzZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9JbmRpYW5hQmFzZS9zdGF0dXMvMTUxNDc3MDE1MzUxMDAzNTQ2MD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxNSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SYWNlIFRob21wc29uIG9uIHJldHVybmluZyB0byBJbmRpYW5hIGZv
ciBhbm90aGVyIHNlYXNvbjogJnF1b3Q7SSB0cnVzdCBDb2FjaCBXb29kc29u
IGFuZCBoaXMgcGxhbiBmb3IgbWUgdG8gZGV2ZWxvcCBpbnRvIHRoZSBiZXN0
IHBsYXllciBJIGNhbiBiZSB0byB0YWtlIG15IGdhbWUgdG8gYW5vdGhlciBs
ZXZlbC4mcXVvdDsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL2l1YmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNp
dWJiPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFsZWMgTGFzbGV5IChAYWxsYXNsZXkpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWxsYXNsZXkvc3RhdHVzLzE1
MTQ3NDUzMTkzMDA0NzI4MzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwg
MTQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+SW5kaWFuYSBoYXMgZXh0ZW5kZWQgYW4gb2ZmZXIgdG8gMjAyMyBm
b3VyLXN0YXIgd2luZyBBbmRyZWogU3RvamFrb3ZpYyAoPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbmRyZWpTdG8yP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBBbmRyZWpTdG8yPC9hPikgLS0gc29uIG9mIGZvcm1lciBOQkEgMTMt
eWVhciB2ZXQgUGVqYSBTdG9qYWtvdmnEhy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2l1YmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNpdWJiPC9hPiA8YnI+PGJyPlByb2ZpbGU6IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9peVV4ODNDc3RZIj5odHRwczovL3QuY28vaXlV
eDgzQ3N0WTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21lRXYzNEtHUGsi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tZUV2MzRLR1BrPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFs
ZWMgTGFzbGV5IChAYWxsYXNsZXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vYWxsYXNsZXkvc3RhdHVzLzE1MTQ3MzgxOTExNzMwNDYyNzc/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Headlines
Baseball Gameday: at Rutgers
- IU Athletics
Quoted: Spring Practice - Tom Allen -
IU Athletics
Indiana Track & Field Set for Road Trip to Louisville -
IU Athletics
No. 20 IU Set for Big Ten Invitational --
IU Athletics
Indiana Women’s Tennis Travels to Maryland, Rutgers --
IU Athletics
Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.