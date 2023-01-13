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Tennessee transfer quarterback Tayven Jackson visiting Indiana

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Tennessee quarterback Tayven Jackson has entered the transfer portal and has a visit scheduled for this weekend.

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