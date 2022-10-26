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football
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Takeaways from Indiana's 2023 football schedule release
Mason Williams
•
TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
Regardless of how the rest of the 2022 Indiana football season will play out, but especially with how it's transpired so far, it's never too early to look ahead to next fall and the 2023 football season.
On Wednesday, Tom Allen and his Hoosier football program found out the opponents they'll attempt to navigate when the next fall comes around.
Spoiler alert, it once again isn't going to be easy.
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Here's some of my first takeaways from Indiana's first look at the future.
Stuck in an apparent nosedive for the second straight season, it appears Indiana isn't going to catch any breaks in 2023 as far as their scheduling.
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