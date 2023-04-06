News More News
{{ timeAgo('2023-04-06 10:49:18 -0500') }} football Edit

Spring Football: Andre Carter, Jacob Mangum-Farrar, Kobee Minor meet media

Your butcher and baker, no matter where you go. A proud sponsor of IU athletics.
Your butcher and baker, no matter where you go. A proud sponsor of IU athletics.
Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Defensive lineman Andre Carter, linebacker Jacob Mangum-Farrar and defensive back Kobee Minor met with the media on Thursday following the conclusion of the day's open practice.

Above are their full Q&As.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}