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Scouting Notes: Kent State

Your Butcher & Baker no matter where you live. (1915 S Walnut St, Bloomington, IN)
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Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana gets its NCAA Tournament underway against the 13-seeded Kent State Golden Flashes on Friday night. The tip is set for 9:55 pm ET on TBS.

The Golden Flashes are coached by Rob Senderoff in his 12th season. Kent State comes into this matchup at 28-6 overall on the season. Kent State is ranked 111th in the country in offensive efficiency with a rating of 108.3. Defensively, it is ranked 40th in efficient with a rating of 96.4.

Here is a deep dive into some of the challenges Kent State could give Indiana.

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