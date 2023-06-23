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Report: Indiana hosting Morehead State as a part of 23-24 non-con slate

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

According to a report from Rocco Miller, Indiana is set to host Morehead State as a part of Indiana’s 2023-24 non-conference slate.

The matchup becomes the ninth known non-conference game on Indiana’s schedule ahead of this season.

The Hoosiers last hosted Morehead State in the 2022-23 season opener, an 88-55 win for Indiana. The Eagles finished last season at a 22-12 mark and made a second round appearance in the NIT tournament.

Morehead State joins Florida Gulf Coast, Wright State, Auburn, Harvard, Kansas, Kennesaw State and two of UConn, Louisville and Texas (part of the 2023 Empire Classic) on Indiana’s non-conference slate.

Indiana’s season reportedly opens November 7.

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