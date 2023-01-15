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Quick Hitters: Takeaways from IU's win over Wisconsin

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana snapped a three-game skid on Saturday with a double-digit win over No. 18 Wisconsin.

The Hoosiers got back to basics when it came to defensive assignments and, in the second half, its offensive game plan.

Indiana now moves to 11-6 overall and 2-4 in the Big Ten.

Here are the main takeaways from Indiana’s win over Wisconsin.

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