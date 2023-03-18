News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-03-18 08:44:54 -0500') }} basketball Edit

Quick Hitters: Takeaways from IU's win over Kent State

Your Butcher & Baker no matter where you live. (1915 S Walnut St, Bloomington, IN)
Your Butcher & Baker no matter where you live. (1915 S Walnut St, Bloomington, IN)
Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Indiana advanced past the opening round on Friday night with a 71-60 win over Kent State. It will take on Miami (Fla.) in the Round of 32 on Sunday.

The Hoosiers were in complete control almost the entire night, leading for 37:23 of game time.

Indiana will look to advance to the Sweet Sixteen for just the second time since 2013, and first since 2016.

Here are the main takeaways from Indiana's win over Kent State.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}