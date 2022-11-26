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Quick Hitters: Takeaways from IU's win over Jackson State

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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The Indiana basketball program had its final tuneup before North Carolina comes to Assembly Hall.

In a 90-61 win over Jackson State, the Hoosiers controlled from start to finish and had no lethargic energy like the past few outings.

The Hoosiers had preseason All-American Trayce Jackson-Davis back in the lineup after he missed the last time out.

Here are the main takeaways from Indiana's win over Jackson State.

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