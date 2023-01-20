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Quick Hitters: Takeaways from IU's win over Illinois

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana returned to the floor in a big way with an 80-65 win over Illinois, making it back-to-back wins for the Hoosiers after three-straight losses.

The Hoosiers led for 38:16, largely by double-digits for the entire game.

Trayce Jackson-Davis was dominant all game and helped lead Indiana to a total front court dominance.

Indiana returns home on Sunday to face Michigan State.

Here are the main takeaways from Indiana's win over Illinois.

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