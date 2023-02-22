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Quick Hitters: Takeaways from IU's loss to Michigan State

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana fell on the road to Michigan State on Tuesday night, 80-65. The Hoosiers are now 2-24 in their last 26 games at Michigan State.

This was Indiana's second-straight road loss and third in the last four road appearances.

Indiana falls to 19-9 overall and 10-7 in Big Ten play.

The Hoosiers have a matchup with No. 5 Purdue in West Lafayette on Saturday night.

Here are the main takeaways from Indiana's loss to Michigan State.

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