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Quick Hitters: Storylines, Trends for IU Heading Into Big Ten Tournament

Your Butcher & Baker no matter where you live
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Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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The Indiana basketball program heads into its Big Ten Tournament as the 3-seed and a double-bye -- something that didn't look possible just a little over a month ago.

Indiana started off Big Ten play 1-4 before winning eight of the next nine conference games. The Hoosiers finished the season 12-8 in Big Ten play.

Friday night begins play for the Hoosiers who will play the winner of No. 6-seeded Maryland or No. 14 Minnesota.

Here are some key storylines and trends to watch for Indiana as it begins the Big Ten Tournament on Friday:

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