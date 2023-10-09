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Q&A Presser: Moren, Holmes, Moore-McNeil (B1G Basketball Media Day)

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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MINNEAPOLIS – Indiana women's basketball head coach Teri Moren was joined by players Mackenzie Holmes and Chloe Moore-McNeil in Minneapolis for Big Ten basketball media days on Monday.

Above are their full Q&As.

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