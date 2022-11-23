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Postgame Wrap-Up: Mason & Kyler recap Indiana's victory over Little Rock

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Mason & Kyler recap Indiana's 87-68 win over Little Rock on Wednesday night.

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