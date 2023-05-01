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PODCAST: Walker commits, targeting Dingle and noncon schedule taking shape

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Alec Busse • TheHoosier
Associate Publisher
@alec_busse
Alec Busse is the associate publisher of the Hoosier, the Indiana Rivals website. Alec is the lead reporter for Indiana football and men's basketball for the Hoosier and coordinates all content.
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