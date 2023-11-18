Advertisement
News More News
ago football Edit

Players Q&A: Indiana players discuss loss to Michigan State

Kevin Vera • TheHoosier
Staff Writer
@thekevinvera

Subscribe to TheHoosier.com for Indiana football and basketball news and recruiting and access to TheHoosier's premium message boards.

Indiana players talk about the 24-21 loss to Michigan State on Saturday.

–––––

Like this content? Join the conversation on TheHoosier.com's premium message boards and subscribe today!

– Follow TheHoosier on Twitter and Facebook!

– Subscribe to TheHoosier on YouTube for more content

TheHoosier's Premium Football Board and Premium Hoops Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement