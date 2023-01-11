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Player Q&A: Trey Galloway discusses loss to Penn State

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana guard Trey Galloway discusses the 85-66 loss to Penn State on Wednesday night.

Above is the full Q&A.

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