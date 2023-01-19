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Player Q&A: Trayce Jackson-Davis, Jordan Geronimo discuss win over Illinois

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana forwards Trayce Jackson-Davis and Jordan Geronimo discuss IU's 80-65 win over Illinois.

Above are the full Q&As.

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