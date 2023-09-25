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Player Q&A Presser: Tayven Jackson (Week 5 vs. Maryland)

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON – Indiana quarterback Tayven Jackson met the media on Monday to discuss his performance versus Akron and look ahead to Maryland.

Above is his full Q&A.

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