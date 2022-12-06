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{{ timeAgo('2022-12-06 14:26:33 -0600') }} basketball Edit

Player Q&A: Miller Kopp previews Indiana's matchup with Nebraska

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Senior winger Miller Kopp met with the media on Tuesday to discuss Indiana's Wednesday night matchup with Nebraska.

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