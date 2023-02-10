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Player Q&A: Malik Reneau discusses freshman year progress

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana forward Malik Reneau discusses his freshman season, recent progress and looks ahead to Michigan.

Above is the full Q&A.

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